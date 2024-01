Reprodução/Globo BBB 24: Wanessa entrega detalhes da relação dos filhos com Isis Valverde

Wanessa Camargo deu mais detalhes da sua relação com o ex-marido Marcus Buaiz e a noiva, a atriz Isis Valverde. No BBB 24, a cantora conversou com Isabelle sobre a situação atual.

A sister contou que o empresário está "feliz" com o relacionamento, que virou noivado em dezembro de 2023. "Ele está ótimo, feliz. Ele vai casar primeiro que eu", disse ela.





Na sequência, a filha de Zezé Di Camargo revelou que os filhos, José Marcus e João Francisco, "adoram" Isis. "A menina é super gente boa, as crianças estão adorando ela. Está tudo legal", declarou.

Vale lembrar que Wanessa e Marcus anunciaram o fim do casamento em 2022. Atualmente, ela namora o ator Dado Dolabella.

+ Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gente !

+ Assista abaixo ao "AUÊ", o programa de entretenimento do iG Gente: