BBB 24: Fernanda se emociona ao contar que filho é autista

Durante a madrugada desta quarta-feira (10), Fernanda estava na cozinha da Xepa com Wanessa Camargo, Lucas Pizane, Yasmin Brunet e Lucas Henrique quando contou que tem um filho autista. A confeiteira também expôs um episódio em que o menino sofreu bullying na escola por este motivo.

Chorando, ela é consolada pelos outros participantes. "Fernanda, não se sinta culpada, não", diz Lucas Pizane. "Mas eu me sinto", responde a sister.

Lucas Henrique, que trabalha como professor em um colégio público, contou que já trabalhou com uma criança autista. "A inclusão, para acontecer de fato, ela precisa acontecer com todo mundo", afirmou.

Na web, os internautas comentaram o assunto. “Toda arrepiada com Fernanda falando do filho autista”, escreveu uma. “Meu deus que lindo a Fernanda falando dos filhos. Ela chorando dizendo que de vez em quando se sente uma mãe ruim por achar que as coisas poderiam ser mais fáceis para o Marcel, que é autista”, falou outro.