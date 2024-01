Reprodução/Instagram André Gonçalves posa com a filha após polêmica com pensão: 'Amor'

André Gonçalves usou as redes sociais para se declarar para os filhos Manuela, Valentina e Pedro, e o enteado, Guy. O ator publicou uma foto rara com a primogênita, fruto do relacionamento com a atriz Tereza Seiblitz.

A jovem passou anos sem manter contato com o pai e sem receber a pensão do ator. Por conta disso, ela entrou na justiça contra o pai por conta da dívida de R$109 mil de pensão alimentícia.





Em 2020, o ex-A Fazenda cumpriu 60 dias de prisão domiciliar e usou tornozeleira eletrônica pela falta de pensão da outra filha, Valentina, em um processo movido por jornalista e atriz Cynthia Benini.

Já em 2022, Manuela publicou um desabafo nas redes sociais e detalhou a relação com o pai. "Minha mãe me botou no mundo, o outro se atrasou para o parto e não me viu chegar [...] Não há nada que ele possa me ensinar sobre como amar meus futuros filhos", escreveu ela relembrando as suas festas de aniversário sem o ator.

"Aos pais do mundo: sempre há tempo. Enquanto se está vivo, há tempo. Não percam a gigante oportunidade de conhecer os filhos de vocês", finalizou ela.

Agora, a relação entre pai e filha parece ter se estreitado. Ao posar com os herdeiros, André se declarou: "Amores da minha vida!", escreveu ela na legenda da publicação.

+ Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gente !





+ Assista abaixo ao "AUÊ", o programa de entretenimento do iG Gente: