Reprodução Filha de Leo Santana e Lore Improta encanta ao receber presente de fãs

A filha do cantor Leo Santana e da dançarina Lore Improta viralizou nesta quinta-feira (26) ao celebrar ter recebido um presente de fãs. A pequena Liz, de 2 anos, encantou os internautas e recebeu diversos elogios pela educação e simplicidade.

No vídeo que circula na web e postado por Lore Improta, a dançarina revela a Liz que a herdeira recebeu uma surpresa dos fãs da família.

A reação de Liz ao abrir um livro de colorir surpreendeu os internautas. A pequena festejou o recebido e ficou maravilhada pelo tema do presente ser do desenho animado "Patrulha Canina". A felicidade foi tanta que Liz até tremeu.

a empolgação e ela falando “é pra pintar véi” como pode ter todos os trejeitos da mãe 🤏🏽 pic.twitter.com/eQY7AYJgqJ — ray (@eitatuitei) October 25, 2023









Nos comentários das redes sociais, internautas elogiaram a pequena. "Essa menina é uma fofura!", disse um. "É muitooo fofaaaaa... uma simpatia, um carisma", adicionou outro.

"Gente, não consigo parar de assistir, essa tremidinha dela de felicidade foi TUDO, tô rindo igual uma besta", comentou uma terceira internauta. "Ela é muito esperta", apontou outro.

