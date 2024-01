Reprodução Ex-puxadinho reflete após ficar fora do BBB: 'Julgada pela aparência'

Ex-participante do Puxadinho, Juliana Xavier refletiu nesta terça-feira (9) após ter ficado de fora do "BBB 24". Na noite de segunda-feira (8), a maquiadora participou de uma dinâmica, onde não foi escolhida pelos integrantes oficiais do reality.



Através do Instagram, Juliana ponderou a hipótese de ter dado outras respostas às perguntas sorteadas.

"É muito rápido, né, o tempo que a gente tem para pensar? Por isso que quando a gente assiste a gente pensa 'Nossa se fosse eu teria dado respostas diferentes'. Porque a gente tem tempo para pensar, depois pensando, sim, responderia diferente, mas não sei se isso mudaria realmente a escolha deles, mas responderia um pouco mais sobre essa garra que eu tenho", apontou.

"Trabalho muito, mas, ao mesmo tempo que eu trabalho, eu me divirto", adicionou Juliana Xavier.

A maquiadora também apontou que não sabia da existência da dinâmica e confessou ter sido pega de surpresa. A jovem não foi escolhida, perdendo a vaga para outras três participantes do Puxadinho.

Nas redes, internautas apontaram que a aparência pode ter influenciado a escolha dos grupos. "Teria tentado mostrar mais de mim, para talvez não ser julgada tanto pela aparência", concordou Juliana.