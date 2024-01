Reprodução/Globoplay BBB 24: Rodriguinho se descuida no banho e deixa parte íntima à mostra

O "BBB 24" começou há um dia e já tem o primeiro caso de descuido. Nesta terça-feira (9), o cantor Rodriguinho acabou deixando a parte íntima à mostra ao tomar banho.



Um dos primeiros participante a deixar a prova que dará a liderança, o pagodeiro aproveitou para tomar a primeira ducha dentro do confinamento. Entretanto, Rodriguinho acabou esquecendo do ângulo da câmera e deixou parte do pênis à mostra.

Nas redes sociais a situação não passou despercebida e virou piada entre os fãs do reality. "Nem 24h do programa e já temos vazamentos. Amo uma edição agitada", brincou um internauta. "Ele olhando pra câmera, agora na próxima ele vai ficar de olho", analisou um segundo.

"Eu tô berrando que os caras não aprendem nunca kkkkkkkkkkkk toda vez alguém deixa escapar a rolinha", debochou outro.

Rodriguinho todo atrapalhado no banho aparecendo tudo mds 🤦‍♀️ — Barbinha🌞♐️ (@Oliverbarbinha) January 9, 2024





Euforia de 1° dia, acompanhando meu ídolo em tdos os cômodos, vai tomar banho e já mostra tdo assim kkkk Rodriguinho o atrapalhado kkkk — Raquelzinha 🪕 (@QuelUnit) January 9, 2024