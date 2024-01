Reprodução/SBT Mingau recebe alta hospitalar depois de quatro meses internado

Rinaldo Oliveira Amaral, o Mingau, recebeu alta hospitalar depois de quatro meses internado, nesta segunda-feira (8). O baixista foi baleado na cabeça em Paraty, litoral do Rio de Janeiro, em setembro de 2023.

Ele seguirá o tratamento em uma clínica de retaguarda para a reabilitação total. Mingau tem uma boa evolução do quadro neurológico e está respirando espontaneamente.

O artista passou por três cirurgias e, depois do tratamento de um quadro infeccioso, teve condições de alta com segurança.

O que aconteceu com Mingau?

Rinaldo Oliveira Amara, conhecido como Mingau, foi baleado na cabeça em 2 de setembro , em Paraty, no Rio de Janeiro. O músico do Ultraje A Rigor e um amigo passavam em uma área de tráfico da cidade, a Praça do Ovo, na Ilha das Cobras, quando o carro deles foi alvo de tiros .

O amigo de Mingau contou à Polícia Civil do Rio de Janeiro que os dois estavam indo fazer um lanche, quando o carro foi alvejado pelos criminosos. Outros, no entanto, informaram à polícia que ele estava indo comprar drogas em uma comunidade na hora dos tiros. Em 14 de outubro, a Polícia prendeu o principal suspeito de atirar no artista .

Mingau foi atingido do lado esquerdo da cabeça. A bala atravessou o cérebro e saiu. Segundo os médicos, a área atingida é responsável por algumas funções motoras, de linguagem e da visão. Por isso, o músico foi submetido a procedimentos, como fisioterapia motora e respiratória, para evitar complicações neurológicas. Ele também passou por cirurgias, uma delas para controlar a pressão do crânio .