Reprodução / Instagram Lumena rebate falas de Bárbara Heck e Nati Casassola: ‘Incômodo’

Lumena reagiu aos comentários de Bárbara Heck e Nati Casassola na madrugada desta terça-feira (9). Durante a estreia do BBB deste ano Bárbara e Nati tiveram falas sobre a falta de pessoas “padrões” no reality.

"Não vou botar o dedão na cara não, mas cabe refletir: o que a fala da Nati Casassola e da Bárbara nos aponta? Não se ver representada causa revolta né b! Tá sentindo o incômodo daí?", disse Lumena.

"Pois bem, se quiser trocar uma ideia tem um bonde de negronas com PHD em gerenciar esse sentimento", rebateu.

Comentários de Bárbara Heck e Nati Casassola

Durante a escolha dos participantes que entrariam por meio do puxadinho, Bárbara argumentou que o público tem “ódio” de pessoas padrões e acrescentou: “Falou que é favelado: já ganhou”.

Depois, ela se explicou, dizendo que os internautas não entenderam o comentário dela. “Cara, acho que vocês não entenderam. Usei as palavras DELE. Falei que com esse argumento ele seria escolhido (E FOI). Não é nenhum preconceito com pessoas da favela PELO AMOR DE DEUS!”, falou. Pouco tempo depois, a influenciadora apagou o tweet.

Depois da repercussão, ela voltou a se pronunciar: "Eu tinha até esquecido a quantidade de gente burra nessa rede put* que pariu".

Nati Casassola foi outra que se incomodou com a escolha dos participantes. Ela compartilhou um vídeo também pelo meio do X (antigo Twitter), afirmando que 'o que ocorreu na casa havia sido um episódio de preconceito'.