Juliana Xavier, participante do puxadinho do BBB 24, não entrou no reality da Globo e resolveu causar fora do confinamento. Nesta terça-feira (9), o perfil da influenciadora publicou mensagens do ator Caio Castro e do surfista Gabriel Medina.



Nas mensagens, os galãs do mundo dos famosos investem na moça. "Me falaram que sou teu crush. Que história é essa moça?", provocou Caio Castro. "Era pra ter entrado", elogiou Medina.





Após a exposição viralizar nas redes sociais, Ju Xavier tentou contornar a situação. "Não estou postando ainda aqui. Eu não ia expor ninguém, não tenho nada a ver com isso. Mancada real dos ADMS, peço desculpas", disse Ju Xavier, através da própria rede social que ela estaria sem acesso.

A explicação da quase BBB virou piada na web. "Verdade, eu era o Zuckeberg", escreveu o humorista Yuri Marçal. "Soletra pra mim engajamento", ironizou um internauta. "E como q postou esse storie?", questionou uma internauta.

Vale lembrar que Juliana Xavier é ex-namorada de Lucas Galina, participante do BBB 20.