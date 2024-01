Reprodução Cauã Reymond ganha cantada de Pabllo Vittar após exibir físico malhado

O galã de "Terra e Paixão" Cauã Reymond agitou o perfil do Instagram nesta segunda-feira (8) ao publicar fotos sem camisa após o treino. O registro deixou alguns fãs derretidos e rendeu elogios de famosas.

Na rede social, Reymond publicou três fotos em que aparece sem camisa em frente ao espelho. Em uma, ela posa com a língua para fora simulando estar cansado e com calor.

"Cansado demais pra desmontar essa árvore de Natal", brincou na legenda sobre a decoração ainda natalina.

A publicação chamou atenção dos seguidores. A amiga Jojo Todynho, que também encara uma rotina de exercícios, elogiou a disposição do ator.

A cantora drag queen Pabllo Vittar deixou um comentário sugestivo. "Me chama que desarmo vida", escreveu, recebendo o convite de Reymond. "Vemmm", respondeu o galã.

Os fãs também ficaram encantados com as fotos do ator. "Eu nem tinha visto a árvore até ler a legenda", disse uma internauta. "Eu tô descansa! Qualquer coisa avisa", escreveu outra.