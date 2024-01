Reprodução Thaila Ayala cai no choro após atitude do filho: 'Ninguém te prepara'

A apresentadora Thaila Ayala apareceu chateada nesta segunda-feira (8) ao comentar uma atitude do filho. O pequeno Francisco, de 2 anos, fruto do relacionamento com o ator Renato Góes, a excluiu de uma dinâmica.



"Ai, gente [chorando], estou mal. Sério, o Chico acabou de falar para mim 'Mamãe, sai fora'. Ninguém te prepara para isso", desabafou a atriz abalada.

Thaila contou que o filho preferiu ficar apenas com o pai durante tempo, a excluindo do momento. "Parece brincadeira, mas não é não", lamentou.

Nos comentários, outras mães mostraram apoio para a atriz. "Aí amiga doí na gente, mas ele já vai te chamar de novo", aconselhou uma seguidora.

"O meu de 2 anos falava sai... aí ensinei a pedir licença! Dói menos", brincou outra seguidora.