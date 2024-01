Reprodução/Instagram Preta Gil mostra cicatrizes na barriga após cirirgia contra o câncer

Após aproveitar o final de ano em Salvador, Preta Gil está de volta ao Rio de Janeiro. De férias, a cantora curtiu o dia ensolarado e atualizou os seguidores sobre o seu tratamento contra o câncer no intestino.

Pelos Stories do Instagram, a artista mostrou as cicatrizes da barriga após a cirurgia realizada em novembro.





De biquíni, ela contou: "Os médicos me liberaram para tomar sol, porém eu tenho que tapar as cicatrizes", disse exibindo as marcas da retirada do tumor e da bolsa de ileostomia.

"Então tem protetor solar aqui e bora construir esse bronze. Podia tomar sol a partir das 4 da tarde, hoje eu vou roubar um pouco no jogo, bora", brincou ela.

A ileostomia é uma abertura criada cirurgicamente para desviar o fluxo do intestino delgado. A bolsa que fica acoplada a essa abertura é usada para coletar as fezes, que passam a percorrer um novo caminho. Depois de cirurgias como a da Preta Gil, os movimentos intestinais passam a serem involuntários, tornando o uso da bolsa necessário.

