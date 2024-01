Reprodução / X Selena Gomez e Taylor Swift conversam após suposta crise de ciúmes de casal

Uma conversa entre Selena Gomez e Taylor Swift no Globo de Ouro, que aconteceu no último domingo (7), vem dando o que falar nas redes sociais, com os internautas tentando adivinhar o que motivou o papo ao pé do ouvido entre as amigas. Alguns fãs especulam que o motivo teria sido uma crise de ciúmes de Kylie Jenner com Timothée Chalamet.

Alguns fãs se dedicaram à leitura labial de Selena e Taylor e, de acordo com muitos deles, Selena fala que teria simplesmente pedido uma foto com Chalamet e Kylie não deixou por ciúmes do namorado.

“Eu pedi uma foto com ele e ela disse 'não'”, Selena parece dizer a Taylor. A atriz Keleigh Teller, esposa do ator Miles Teller, que está junto, teria respondido: “Com Timothée?”. Selena responde com a cabeça que sim. Taylor e Keleigh reagem chocadas.

O vídeo viralizou no X (antigo Twitter) e os nomes dos envolvidos ficaram nos trend topics por horas durante a madrugada.

Vale lembrar que Selena e Timothée já se conhecem há cinco anos, desde quando contracenaram juntos no filme “Um Dia de Chuva em Nova York”.