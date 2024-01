Reprodução/Disney - 07.01.2024 Halle Bailey, de 'A Pequena Sereia', deu à luz primeiro filho





A atriz Halle Bailey anunciou o nascimento de Halo, primeiro filho com o namorado, o rapper DDG. A protagonista do live-action de "A Pequena Sereia" não havia revelado a gravidez ao público, mas fãs especularam a gestação nos últimos meses.

Em uma postagem no Instagram, neste domingo (7), Halle confirmou que deu à luz Halo em 2023. A artista de 23 anos brincou com os rumores da gravidez, que aumentaram a expectativa do público para descobrir a novidade.

"Apesar de já estarmos a alguns dias no novo ano, a melhor coisa que 2023 poderia ter feito por mim foi trazer o meu filho. Bem-vindo ao mundo, meu Halo. O mundo está desesperado para te conhecer [risos]", afirmou, mostrando uma foto do bebê com uma pulseira com o nome do filho.