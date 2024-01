Reprodução/Instagram - 08.01.2024 Repórter Keltie Knight perdeu diamante durante o Globo de Ouro





A repórter Keltie Knight perdeu um diamante de quatro quilates enquanto trabalhava no Globo de Ouro, evento que aconteceu neste domingo (7). A canadense fazia a cobertura da premiação pelo canal "E!" quando notou que a pedra preciosa do anel que usava não estava mais na joia.





Keltie sinalizou o ocorrido nas redes sociais, pedindo ajuda dos convidados para encontrar o item. "Diamante perdido. Emergência no Globo de Ouro. Se você é uma celebridade e vir um diamante de quatro quilates no tapete vermelho, por favor, devolva para a Keltie Knight, do E!, porque sumiu. É real", contou no Instagram.

A repórter mostrou o anel sem o diamante no vídeo e ainda explicou o momento que percebeu que a pedra não estava na joia. "Estava com o diamante quando terminei a maquiagem, porque eu o limpei. Quando posei para fotos [no tapete vermelho], tinha sumido", afirmou.

Ela ainda publicou uma foto ajoelhada no chão, sem sucesso na tentativa de encontrar o diamante de quatro quilates. "Terminei o tapete vermelho e estou no banho. Ainda sem o diamante", atualizou ao fim do evento.