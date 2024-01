Reprodução Melody e filho de Ivete estão se conhecendo após 'empurrão' de Anitta

A cantora Melody, de 16 anos, parece ter dado uma chance para Marcelinho, de 14 anos. Em entrevista nesta segunda-feira (8), a artista confessou que está conversando com o herdeiro de Ivete Sangalo e Daniel Cady.

Tudo começou no último sábado (6), quando Anitta brincou com Ivete ao dizer que o primogênito deveria ficar com a jovem. O caso aconteceu durante o ensaio de carnaval da carioca em Salvador, Bahia.

A brincadeira não passou despercebida e o próprio Marcelinho compartilhou o vídeo no perfil do Instagram, mencionando a cantora Melody. "Ninguém tá puro", escreveu, adicionando um emoji mandando beijo.

Nesta tarde, Melody confirmou ao Fofocalizando, do SBT, que o garoto entrou em contato com ela após o incentivo de Anitta.

"A gente já tá trocando contato, já estamos vendo de nos encontrar. Gente, ele parece ser bem gente boa, só conhecendo mesmo. A gente tá vendo. Eu tava de férias em Gramado, cheguei hoje, então a gente tá vendo. Em breve...", disse a jovem.

Questionada pela reportagem como teria sido a aproximação, Melody disse que Marcelinho tomou a iniciativa. "Foi através desse vídeo mesmo. Ele postou, eu repostei e ele me chamou", contou.

Mesmo sem nada sério em vista, a jovem de 16 anos idealizou como seria ter Ivete como sogra. "Ela é incrível, conheci acho que quando tinha oito anos no SBT. Sempre acompanhei bastante o trabalho dela e gosto muito", elogiou.