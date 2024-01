Reprodução/Instagram MC Daniel deixa recado para ex-affair Yasmin Brunet após anúncio no BBB 24

MC Daniel quebrou o silêncio sobre a participação de Yasmin Brunet no BBB 24. O funkeiro deixou um recado para a ex-affair através das redes sociais.

No vídeo de apresentação da modelo no reality, o cantor aproveitou para mandar energias positivas





"Vai dar tudo certo princesa, Deus é contigo", escreveu ele na publicação.

Vale lembrar que Daniel e Yasmin não chegaram a assumir um namoro , mas eles deram a entender que estariam vivendo um romance através das redes sociais.

Mais cedo, Yasmin Brunet ganhou elogios de Daniela Amorim , mãe de MC Daniel, após confirmar a participação no "BBB 24". "Ótimos conselhos da sua mãe. Vai e arrasa! Você é linda por fora e mais linda ainda por dentro", afirmou a mãe do funkeiro.

+ Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gente !