Fãs reclamam de Maiara supostamente bêbada em show: ‘Decepcionante’

Fãs da dupla Maiara e Maraisa usaram as redes sociais para reclamar da performance de Maiara no show de sábado (6) em Florianópolis, SC. Segundo os internautas, a cantora estava bêbada, por isso não conseguiu cantar direito e até finalizou o show antes do tempo previsto.

Maiara mudou a setlist em cima da hora e esqueceu a letra da música que ela mesma puxou. Enquanto isso, Maraisa era vista de lado, com cara de desconfortável. Em um momento, ela passa andando pelo palco enquanto vira uma garrafa de bebida alcoólica.

"No mínimo um pedido de desculpas. Não teve show de Maiara. Completamente alcoolizada. Eu que já fui a outros shows fiquei decepcionado. Imagina quem juntou o dinheiro pra prestigiar seu ídolo", comentou um seguidor na publicação feita pela artista com fotos da apresentação.

"Decepção é o nome dela! Levei meu marido que não fala português, dizendo que seria um show maravilhoso, gastei com Uber, gastei com área vip pra assistir de perto, bebida cara, para a cantora chegar bêbada, não canta, ficar uma palhaça gritando no microfone, empurrando a responsabilidade do show para Simone e deixando a irmã cantando sozinha e ainda encerrando o show mais cedo porque não havia condições de cantar. Vergonha, frustração, decepção!", reclamou outro fã.

Outros defenderam Maiara, comparando a reação do público quando é uma mulher bêbada à reação de quando é um homem. “Engraçado que quando é o Gustavo Lima, Leonardo, e outros homens do sertanejo ninguém fala nada, ninguém se incomoda e acham lindo!”, escreveu um. “Primeiro que não são os 'fãs' que estão decepcionados e sim pessoas de fora da bolha. segundo que quando é cantor sertanejo bêbado em cima do palco é humilde e engraçado, vira até meme, e quando é mulher é decepcionante e cheio de críticas. dêem um tempo!”, disse mais uma.

🚨EITA! Fãs da dupla Maiara e Maraísa reclamam de Maiara por fazer show embriagada em Florianópolis: “Decepcionante”.

