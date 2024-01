Reprodução / Instagram MC Carol casa com ator de filmes pornô gay Cosme Santiago

A funkeira MC Carol casou em segredo com Cosme Santiago, em uma cerimônia ao ar livre em Niterói, Rio de Janeiro, que foi surpresa até para os convidados, no último domingo (7). O marido da cantora também é conhecido como San Bolt, ele é ator pornô de filmes gays.

“MC Carol me chamou pra inauguração da casa dela, cheguei e era o casamento dela?”, disse Tati Quebra Barraco, uma das convidadas, em um vídeo publicado no Instagram. "Sua felicidade me faz bem. Te amo, filhota", escreveu a artista em fotos com a noiva.

"Foi uma honra pra mim celebrar o casamento da maravilhosa @mccaroldeniteroioficial e o querido Cosme Santiago, um casal comovente. O juiz de paz não foi nada mais nada menos do que o the best @andrenicolitt .Foi muito bonito. Viva o Brasil novo que estamos construindo. Viva o amor de Carol e Santiago. Brabo", falou Elisa Lucinda, que foi a celebrante do casamento.

"Uma linda tarde de domingo de sol para celebrar o casamento, ao lado da minha querida amiga @elisalucinda, de @mccaroldeniteroioficial e Santiago. Muito amor e felicidade ao casal", escreveu André Nicolitt em uma publicação.