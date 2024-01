Reprodução/X Ana Maria Braga tem teto da mansão destruído pela chuva; vídeo

A chuva torrencial que caiu em São Paulo nesta segunda-feira (8) atingiu a mansão de Ana Maria Braga. A apresentadora usou as redes sociais para mostrar os estragos causados pela chuva.

Com um vídeo, a veterana mostrou que um galho de uma árvore quebrou o teto de vidro da casa. Por conta disso, os funcionários improvisaram um cuidado para evitar que o galho prejudique os móveis.





Além disso, Ana Maria disse que o teto quase caiu em cima de uma das funcionárias. Nas redes sociais, ela cobrou uma ação do prefeito Ricardo Nunes.

"Olha o que acaba de acontecer aqui em casa. Uma situação muito complicada, mas sabe o que é pior? A gente chama e não consegue resolver. Uma burocracia sem fim enquanto a gente corre perigo", disse ela.

Na sequência, ela pediu a ajuda do governo. "Cadê a sub-prefeitura quando a gente precisa dela? Cadê o prefeito? E isso não é só comigo. É um pelo por toda cidade de São Paulo que sofre com isso. O que eu faço agora? Não é bem material não, são vidas!", completou.

Ao explicar a burocracia para cortar a árvore que fica no seu quintal, a apresentadora sugeriu que a questão seria resolvida através do dinheiro. "Dizem que só consegue se for do outro jeito. Não posso falar aqui qual que é. Estou pedindo socorro", pontuou ela.

