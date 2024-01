Marcelo Sá barretto /Agnews Ensaios da Anitta em Florianópolis

Seguindo com sua sequência de shows pré-carnaval , Anitta agita a Arena Opus, em Florianópolis, Santa Catarina. Dessa vez, a fantasia escolhida é uma homenagem à escola Grande Rio, grande campeã do Carnaval carioca em 2022.

“A homenagem de hoje vai para a Grande Rio, escola de samba de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, com 35 anos de história”, escreveu a cantora em suas redes sociais.

“Em 2022, o Grande Rio foi o campeão do Carnaval carioca com o tema ‘Fala, Majestade! Sete chaves de Exu.’ Era uma avalanche vermelha simbolizando vitalidade e o perfil guardião do orixá, abordando a luta contra o racismo religioso visando suas raízes africanas”, continuou a cantora.

“Exu encarna a mistura de bem e mal, pecado e santidade, alegria e tristeza, remédio e veneno”, completou.

Veja fotos nas galerias: