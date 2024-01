Reprodução/Instagram Gloria Pires exibe todo seu charme em vídeo

Gloria Pires aproveitou a folga neste sábado (5) para curtir um dia de piscina em casa e, para a alegria de seus admiradores, a atriz de 60 anos exibiu suas curvas em um vídeo compartilhado em seu feed no Instagram.

No vídeo, a mãe de Cleo aparece usando um biquíni sem alças com estampas, e um longo vestido verde com amarração na cintura. "Sábado em grande estilo! Strike a pose…", escreveu ela na legenda.

Nos comentários, os fãs não pouparam elogios para a intérprete de Irene, na novela Terra e Paixão, da TV Globo. “Eu sou fã desta mulher porque ela é exuberante ao mesmo tendo 58 anos, eu sou completamente apaixonado por Glória Pires”, escreveu um fã. “Perfeita!!! Aí vou dizer que pode você exibir um corpinho desse com toda liberdade e glamour”, comentou outra.