A campeã do BBB 23 Amanda Meirelles passou por uma "saia justa" durante a ‘Maratona Big Day', que acontece nesta sexta-feira (5), no qual divulga os novos sisters e brothers do BBB 24.

Na ocasião, as apresentadoras Mari Gonzalez e Thamirys Borsan, junto com as convidadas Nicole Bahls, Clara Moneke e Malu Borges, relembram a trajetória da médica no reality.

Em determinado momento da live, Nicole Bahls pergunta para Amanda sobre a relação dela com Cara de Sapato . No reality, os fãs shippavam o possível casal e criaram o shipp "Docshoes", abreviação de 'doctor' (médica, em inglês) e 'shoes' (sapatos, em inglês).

“Ela se apaixonou pelo bofe, sim!”, brincou a influenciadora, com seu jeito espontâneo de sempre. Amanda, no entanto, parece ter ficado sem graça com a pergunta e respondeu que eles sempre foram amigos.

"É porque as relações dentro do reality são muito intensas, inclusive as de amizade mesmo. (...) Quando você está lá dentro, quando um colega seu sai, é como se você perdesse o seu porto seguro, você fica meio desestabilizado. Todas as relações ali, de amizade, são muito muito intensas", explicou a médica.

