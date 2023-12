Destino?

A médica Amanda e o lutador Antonio "Cara de Sapato" entraram no Big Brother Brasil 23 já amarrados, literalmente. Isso porque o público decidiu juntar a participante pipoca com o rapaz do camarote. Logo de início, a química foi notada e os brothers compartilharam bons momentos juntos, ao contrário de outras duplas que não tiveram a mesma conexão.