Reprodução/Instagram - 05.01.2024 Andressa Urach mostrou novas tatuagens que cobrem o corpo





Andressa Urach ousou ao fazer diversas tatuagens pelo corpo. A modelo cobriu a barriga e a parte de trás das pernas com desenhos gigantes e mostrou o resultado das tattoos nas redes sociais, nesta quinta-feira (4).





Na barriga, a influenciadora optou pelo desenho de um tigre com a boca aberta, com traços em azul nos olhos do animal. A tatuagem cobre todo o abdômen de Andressa, da cintura à parte inferior.

As tatuagens das pernas trazem um compilado de desenhos, que vão das coxas até as panturrilhas. Cartas de baralho, dados, uma aranha e o perfil de uma mulher estão entre as tattoos feitas na região.

A modelo explicou o significado dos desenhos nas pernas: "Na armadilha da vida ganha quem melhor sabe jogar! O tempo e o dinheiro calam a boca de muitos". Veja abaixo o resultado:

Reprodução/Instagram - 05.01.2024 Novas tatuagens de Andressa Urach