Reprodução Cotada para o BBB 24, Priscila Fantin cancela turnê às pressas

Cotada para integrar o elenco do BBB 24, a atriz Priscila Fantin levantou ainda mais suspeitas ao anunciar nesta quinta-feira (4) o cancelamento repentino da turnê. No comunicado, ela alega que não houve tempo suficiente para arranjar a documentação para levar a peça "Precisamos Falar de Amor Sem Dizer Eu te Amo" aos Estados Unidos.



Através do Instagram, a produtora Atrium Plus publicou um esclarecimento que posteriormente foi compartilhado no perfil oficial de Priscila.

"A produtora Atrium Plus, responsável pela logística da turnê de Precisamos Falar de Amor Sem Dizer Eu Te Amo, prevista para janeiro de 2024, informa que não houve tempo hábil para emissão da documentação necessária devido à alta demanda [sem precedentes] que a imigração norte-americana enfrenta neste momento", inicia a nota.

"O calendário constando as novas datas das apresentações será divulgado em breve para o público. Os ingressos adquiridos serão válidos para a nova data de cada cidade. Há ainda a opção de ressarcimento integral do valor pago", enfatiza.