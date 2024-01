Reprodução Ana Hickmann suspeita de braço direito após transferência de R$100 mil

O caso de Ana Hickamann ganhou novos desdobramentos após a apresentadora protocolar na Justiça que suspeita da própria ex-assessora. A relação de Ana com a fiel escudeira Claudia Helena ficou estremecida após a ex-modelo achar uma transferência de R$ 100 mil para a conta da amiga, que teria parado de responder as mensagens quando foi confrontada.



O inquérito que está na fase inicial foi gerado após Ana Hickmann acreditar ter motivos suficientes para desconfiar de Claudia Helena. A assessora teria ignorado a apresentadora ao ser questionada sobre o imbróglio financeiro, que veio à tona em meio à separação do ex-marido Alexandre Correia. O caso foi divulgado pela colunista do Metrópoles Fábia Oliveira.

De acordo com Hickmann, a suspeita de Claudia Helena aconteceu após serem encontradas movimentações bancárias incomuns, como uma transferência de R$ 100 mil para a conta da assessora, datada em 2015.

A ex-funcionária anunciou o rompimento da parceira profissional com Ana no dia 23 de novembro, quando publicou que não fazia mais parte da empresa Hickmann Serviços, que está englobada no patrimônio da apresentadora.

“Estou entrando em contato para informar que não faço mais parte do quadro da Hickmann Serviços. Muito obrigada por todos esses anos de parceria”, declarou na época.