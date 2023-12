Reprodução Ana Hickmann e Alexandre Correa

A polêmica do endividamento envolvendo o ex-casal Ana Hickamann e Alexandre Correia tem novo desdobramento. Nesta quarta-feira (13), foi divulgado que a escola do primogênito Alezinho está com a mensalidade atrasada há seis meses.



Responsável pelas finanças, era Alexandre Correa quem também era encarregado de pagar a mensalidade da escola do herdeiro. Apesar disso, o Portal Leo Dias revelou que a instituição escolar não recebe o pagamento há seis meses.

À reportagem, a equipe de defesa de Alexandre alegou que o empresário nunca exerceu a função de responsável financeiro pelas empresas do casal. Os advogados ainda alegam que a dupla possui um patrimônio de R$ 50 milhões em imóveis, o que indicam ser o suficiente para quitar as dívidas.

"A defesa de Alexandre afirma que seu cliente nunca exerceu a função de responsável financeiro das 07 empresas do casal. Ambos possuem R$ 50 milhões em imóveis, portanto valor superior às supostas dívidas alegadas e suficiente para pagar tudo o que devem. Alexandre está afastado das empresas desde julho, mesma data que o casal está separados de quarto. O empresário ingressou com medidas cautelares na Vara de Falência, com fundamento na Lei da Recuperação Judicial, 'exatamente para evitar que o patrimônio jurídico da pessoa física seja deteriorado com a suspensão de todos os processos de execução até o julgamento final"'.



Caso de agressão contra Ana Hickmann

[Esse texto contém conteúdo sensível e alerta de gatilho. Ao se deparar com um episódio de agressão contra mulheres, ligue para 180 e denuncie.]

Alexandre Correa agrediu Ana Hickmann no sábado (11), na casa do casal, localizada em um condomínio de Itu, no interior de São Paulo. As autoridades foram acionadas após uma briga e a apresentadora detalhou as agressões que sofreu em um boletim de ocorrência, por lesão corporal e violência doméstica.

A apresentadora da Record relatou no BO que foi pressionada contra a parede e foi ameaçada com cabeçadas do empresário. Ela conseguiu se afastar para pegar o celular e acionar a polícia, mas Correa fechou uma porta de correr no momento, o que pressionou o braço da esposa.

Segundo a Polícia Militar, Ana passou por atendimento médico e precisou utilizar uma tipoia por conta da lesão no braço. A apresentadora foi escoltada para a delegacia e optou por não solicitar uma medida protetiva.

A assessoria de Hickmann confirmou que a polícia foi acionada após um "desentendimento" entre o casal e que ela "foi conduzida até o Distrito Policial para esclarecimento dos fatos". O comunicado ressalta que a apresentadora está bem e que "felizmente não sofreu maiores consequências em sua integridade física".

Na madrugada de domingo (12), Alexandre negou as agressões à companheira. No entanto, após a repercussão do caso, o empresário fez um novo pronunciamento no mesmo dia e confirmou o "desentendimento" com a esposa, mas negou que teria dado cabeçadas nela.

Após a repercussão do caso, internautas resgataram acidentes domésticos narrados por Ana nos últimos anos e sugeriram possíveis agressões de Correa no relacionamento. Também repercutiram na web vídeos de casos anteriores em que o empresário foi agressivo e grosseiro com a apresentadora.