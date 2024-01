Reprodução/Instagram A cantora mostrou as mudanças em seu corpo

Jojo Todynho bateu um papo com os fãs pelo Instagram na última quarta-feira (3) e avisou que eles não precisam se assustar com as novas atitudes que terá em 2024.

"Para iniciar 2024, com o pé direito, graças a Deus. Vou passar a peneira", disse. "E peneirar muita coisa. 2023 foi um ano de perdas e ganhos, e muito aprendizado. Virei muitas chaves na minha vida para 2024 ser diferente", complementou a funkeira.

"Não se choquem. Muita coisa vai acontecer para o positivo. Às vezes a gente se surpreende com situações, com pessoas que estão ao nosso lado", alertou os seguidores.

Ela terminou a conversa dizendo que já tem uma reunião marcada para esta quinta-feira (4): "O ano começou com a chave na ignição viradíssima. Pé no freio para muita coisa, menos acelerada. E em breve um lançamento de grande gostosa vindo aí", finalizou.