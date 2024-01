Reprodução/Instagram Leonardo manda Virgínia calar a boca durante gravação de publicidade

A relação de Virginia Fonseca e Leonardo deu o que falar nas redes sociais nesta quarta-feira (3). Um vídeo do cantor interrompendo uma gravação da nora viralizou na web.

Isso porque o artista mandou a influenciadora "calar a boca" enquanto ela gravava um vídeo de publicidade.





Nas imagens, ela anuncia uma promoção para os seguidores, mas é interrompida por Leonardo aos gritos. "Cala a boca!", disse ele duas vezes.

"Tá reclamando, né? O próximo perfume é o seu. Vou colocar o perfume do Leonardo a 134 reais", respondeu ela, tentando brincar.

Na web, a cena dividiu opiniões. "O Leonardo é o melhor", disse um; "Eu não aguento a relação desses dois", declarou outra. "Pelo jeito ele deve achar ela insuportável e ficar aliviado quando ela vai embora nessas datas familiares", opinou outro. "Ele foi grosso", escreveu mais um.

Virgínia em ação com uma publi e ao fundo, Leonardo não resiste: “Cala a boca!” Kkkkkkkkkkkkkk pic.twitter.com/enAcBHF13F — SERTANEJO NA NET (@sertanejonanet) January 3, 2024





