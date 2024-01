Reprodução Bruna Biancardi

A influenciadora Bruna Biancardi voltou a chamar atenção nesta quinta-feira (4) após compartilhar uma mensagem reflexiva sobre caráter. Nos últimos dias, ela já havia surpreendido por deixar de seguir Neymar Jr. no Instagram em meio a boatos de que o jogador engravidou outra mulher.



Através do Instagram, Biancardi republicou a postagem do perfil SouMulherona que diz: "Caráter é algo que está no coração, nas veias, na pele, na alma. Caráter corre no sangue. Quem não possui destrói vidas, relacionamentos, amizades e a si

mesmo".

Nos últimos dias, o jogador Neymar Jr. ganhou destaque na mídia após repercutir o rumor de que o craque engravidou uma mulher anônima. Ele e Bruna Biancardi deram boas-vindas à filha Mavie há apenas dois meses.

Em nota enviada à revista Caras, Neymar se pronunciou rejeitando as alegações. "Espero sinceramente que aqueles responsáveis por disseminar informações falsas sejam devidamente responsabilizados por suas ações", declarou.

Apesar disso, o clima entre o jogador e Bruna Biancardi parece ter chegado ao limite. Mesmo com o caso de traição e outros rumores, esta é a primeira vez que a influenciadora deixa de seguir o craque do Al-Hilal no Instagram.