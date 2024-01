Reprodução Contratada para o BBB, Jojo Todynho comunica internação da avó no CTI

A influenciadora Jojo Todynho tornou público o estado de saúde da avó, quem ela considera como mãe. Nesta quinta-feira (24), ela revelou que a matriarca foi internada no Centro de Tratamento Intensivo (CTI) devido um caso de trombose.



"Ela está com a perna machucada, ou melhor, sentindo dor. Há algum tempo, a minha avó teve trombose e teve que usar uma meia especial e um gel. Ontem ela me ligou dizendo que está com a perna muito escura e com muita dor", detalhou aos seguidores.



Pouco depois de levar Dona Rita ao hospital, Jojo voltou às redes para comunicar que a avó foi diagnosticada com trombose novamente.

"Acusou trombose, algo que minha avó já teve há alguns anos, mas voltou. Porém, dessa vez, está acima do joelho. Com isso, ela vai ter que ficar em observação no CTI. Eu vou passando tudo para vocês depois", declarou.

Vale destacar que este é um momento singular na carreira de Jojo Todynho. A campeã de "A Fazenda" foi contratada pela Globo para integrar o time de apresentadores do Mesacast BBB 24.

"Dá uma dor no coração. Agora é cuidar, vou ter que colocar uma cuidadora para ela, ela não gosta. Mas deixei ela lá com os médicos maravilhosos", explicou Jojo aos seguidores.