Reprodução Márcia Fu abre o jogo sobre a vida sexual: 'Não tenho vontade'

A finalista de "A Fazenda 15" Márcia Fu, de 54 anos, abriu o jogo sobre a vida amorosa e enfatizou que a maior preocupação é a criação do filho. Em entrevista recente, a ex-jogadora de vôlei revelou estar há seis anos sem ter relações sexuais.



"Não penso [em homem], sem chance, por enquanto, deixa primeiro meu Gabriel estabilizar, eu sou muito mãezona, não sei te explicar, não quero amar ninguém", disse em entrevista ao programa Fofocalizando, do SBT.

Durante a conversa, a ex-atleta revelou que a última relação sexual foi na época em que se afastou do pai do filho.

"A última vez [que fiz sexo] foi há seis anos, quando separei do pai do Gabriel. Eu não transo com ninguém, não tenho vontade. Gosto de dançar, dançar no queijo, isso eu gosto, mas não tenho tesão agora", afirmou.

A maternidade também fez Márcia Fu repensar a proposta de ir para "A Fazenda". "No primeiro momento eu falei: 'Não, não quero, vou ficar longe do meu filho, [sou] eu que cuido dele'. Eu tenho pessoas que me ajudam com ele, mas não tenho babá. Eu quis fazer isso pelo meu filho. Antigamente eu não ia a entrevistas, eu não dava muita bola para a mídia, essa é a verdade. Eu deixei muito de ganhar dinheiro por causa disso. Hoje as coisas mudaram, e a Marlene [Mattos] me ensinou isso também", destacou.

A ex-jogadora da Seleção Brasileira de Vôlei ficou em 3º lugar na disputa do reality rural. Márcia Fu levou para casa o prêmio de R$ 50 mil.