Reprodução/Instagram - 04.01.2024 João Carreiro e Capataz formaram dupla até 2013





O cantor João Carreiro morreu aos 41 anos , nesta quarta-feira (3), e recebeu homenagens de diversos cantores do sertanejo . Capataz, com quem o artista formou uma dupla, também lamentou a morte do ex-colega nas redes sociais.





O sertanejo publicou algumas fotos com João e relembrou o início da carreira com o cantor. "Recebi esta notícia triste ao lado da minha filha, ela hoje com 21 anos. Lembro quando começamos, ela na barriga da mãe. Ela chorou ao meu lado", escreveu.

"Ninguém, além de nós, saberemos o que vivemos. Deus sabe o meu coração. Vá em paz, João. Deus conforte sua família e te receba de braços abertos", completou. A filha de Capataz aparece em um dos cliques publicados por Capataz. Veja abaixo:





A dupla fez sucesso ao longo dos anos 2000. A música "Bruto, Rústico e Sistemático" fez parte da trilha sonora da novela "Paraíso" (2009). Em 2013, o duo se separou e ambos seguiram carreira solo.