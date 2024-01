Reprodução/Globo - 04.01.2024 José Roberto Burnier fez relato sobre infarto em hospital

Após uma reportagem sobre exercícios físicos no “Encontro” desta quinta-feira (4), José Roberto Burnier mandou um recado para o público sobre a importância que se exercitar regularmente teve na recuperação do infarto que sofreu na última sexta-feira (29).

“É um prazer enorme estar aqui com vocês, um prazer mesmo, porque foi um grande susto que eu passei na sexta-feira (29), depois do SP2. Eu queria ressaltar aqui com vocês, uma mensagem muito importante que eu aprendi com esse caso: foi graças ao meu coração estar condicionado que eu hoje estou aqui conversando com vocês”, começou o apresentador.

Ele continuou dizendo que o coração dele teve força para buscar atalhos após o infarto e que foi isso que o salvou: “Então, hoje eu quero dizer para vocês que ainda bem que eu estava fazendo exercício físico regularmente. Façam exercício físico regularmente, qualquer que seja ele, mas especialmente o aeróbico. Não é para ter coxas bonitas, braços bonitos, bíceps, etc. É mais para ter a musculatura do coração forte, para caso ele precise ter força para buscar alternativas, que foi o caso que aconteceu comigo.”

“Então gente, aproveitem a vida, essa experiência maravilhosa, única, o máximo. Para a gente aproveitar o máximo, a gente precisa sacolejar, sassaricar para todo o lado, fazer exercícios todos os dias. É uma benção isso. Muita saúde para todos e um 2024 maravilhoso para todos vocês. Muito obrigado”, completou Burnier.

Valéria, que está apresentando o programa ao lado de Tati Machado durante as férias de Patrícia Poeta, complementou a fala do âncora do SP2. “Isso que o Burnier falou sobre exercícios está certíssimo. Segundo o cardiologista Marcelo Sampaio, a prática de exercícios regulares cria novos vasos para o sangue passar. Quando ocorre um infarto e uma artéria se fecha, o sangue continua passando por esses vasos menores, fazendo com que o coração não pare de funcionar imediatamente, aí dá tempo para o socorro chegar. Fica aí a dica”, disse.