Reprodução/X BBB 24 contará com 26 pessoas na casa; saiba dinâmica de escolha

A casa do BBB 24 estará bem cheia nessa temporada. Tadeu Schimdt revelou que os primeiros dias contará com 26 participantes após uma dinâmica.

Na sexta-feira (5), serão revelados os 18 brothers e sisters "oficiais" do reality. Já no domingo (7), o Fantástico divulgará 14 novos participantes, que participarão de uma votação.





Primeiro, o público irá eleger um, dos sete homens, e uma, das sete mulheres, do puxadinho. O resultado acontece na estreia, na segunda-feira (8).

Além disso, os 12 candidatos restantes ganharão uma segunda chance através de uma votação dos participantes da casa. Eles irão escolher seis pessoas para entrarem durante uma dinâmica ao vivo. O resultado será revelado no mesmo dia.

O BBB 24 tem apresentação de Tadeu Schmidt e estreia na segunda-feira (8).

Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gente !

