Reprodução/Globo Boninho revela mãos dos participantes do BBB 24 e causa na web

Nesta quinta-feira (4), Boninho resolveu dar mais um spoiler sobre os participantes do BBB 24. O diretor do reality entrou na brincadeira e gerou discussão na web.

Desta vez, os brothers e sisters pintaram as mãos com tinta colorida e fizeram uma "obra de arte" para terem a identidade revelada.





"E ai? De quem são essas mãozinhas? Já da pra descobrir?", escreveu Boninho na legenda da publicação.

Nos comentários, os internautas tentaram adivinhar os donos de cada desenho. "Ih reconheci uma mão", disse Fernanda Rodrigues; "Eu vi uma ali que parece que o Lula vai estar no elenco", brincou uma seguidora; "Alô Polícia, tem como puxar umas digitais?", comentou outra.

Porém, outros internautas não gostaram da escolha do spoiler dos participantes. "Tá zoando né isso é a parede da escola do meu filho", "Boninho rindo na nossa cara", "Eita como faz mistério", disseram alguns internautas.

