Reprodução/ Instagram Tamara Dalcanale posta texto citando recomeços: ‘Boas energias’

Na noite desta terça-feira (2), Tamara Dalcanale repostou no Stories do Instagram um texto que cita várias formas de se recomeçar. A postagem acontece em meio a rumores de que o casamento da jornalista com Kayky Brito acabou.

"Recomece. Recomece sendo você, por você e com você. Recomece alinhando planos, sonhos e desejos. Recomece escrevendo uma nova história para sua vida e acredite nela. Recomece um novo curso, um novo trabalho, um novo projeto. Recomece se amando mais. Recomece levando paz, calmaria e luz para quem precisar, inclusive para você. Recomece sendo sua melhor versão. Recomece plantando coisas boas que lá na frente você as colherá", inicia o texto.

"Recomece eliminando da sua vida tudo aquilo que te impede de voar. Recomece, hoje, agora, a qualquer momento. Porque enquanto há vida, há esperança, há mudança, há recomeços, há novas histórias”, continua.

O último trecho pede para que a pessoa acredite no próprio potencial e que ignore o que não agrega. “Esteja em paz consigo e busque sempre cultivar bons hábitos, boas energias. boas ações e vibrações positivas por onde estiver. Filipe Pimentel", finaliza o texto.