Reprodução/ Instagram Raphaela Santos rebate fãs de Luan Santana após cover ser retirado do ar

O cover da música "Meio Termo", de Luan Santana, feito pela cantora Raphaela Santos foi retirado do YouTube nesta terça-feira (2). A versão da artista, no ritmo brega, estava fazendo sucesso na plataforma. A cantora pernambucana, então, começou a ser satirizada por fãs do sertanejo e os rebateu no Instagram.



Raphaela iniciou explicando que o "cover" foi publicado apenas no YouTube e que a plataforma, através da inteligência artificial, reconheceu a música de Luan Santana. Por isso a monetização foi revertida para os compositores da versão original.

"Eu não subo cover em nenhuma plataforma digital que renda dinheiro, como Spotify e Deezer. Acho antiético. Só faria isso se tivesse autorização", disse Raphaela, que garantiu ter tentado comprar os direitos da música.



"Eles [equipe de Luan Santana] falaram que estavam com exclusividade. Assim, nenhum outro artista pode subir a música nas plataformas digitais", explicou. A cantira aonda destacou que a gravação fazia parte "do repertório" dela para shows.

Raphaela ainda lamentou: "Eu não sei qual o problema comigo. Só derrubaram as músicas apenas na minha voz", diz. "Luan, continua amando você e adorando o seu trabalho. Sei que você não tem nada a ver com isso."

A cantora nordestina também comentou as piadas sobre a retirada do cover: "Vi gente dizendo que a gente do Nordeste precisa saber trabalhar. A gente sabe trabalhar, tanto que fomos atrás de vocês".

"Se eu não soubesse trabalhar, eu teria subido [sic] em várias plataformas e teria ganhado algum tipo de dinheiro. Quem acha que eu estou ganhando dinheiro e ficando rica com 'Meio Termo' ou com outras versões, eu não estou.. Tenho uma história de mais de 10 anos. Se você não conhece o meu trabalho, pesquisa meu nome no YouTube e veja os outros milhões que temos em várias outras músicas. Respeita o meu Nordeste", disse ela.



finalmente a raphaela santos falou e calou a boca das fãs do luan santana que acham que a diva tá lucrando por conta da música meio termo!!!! estaremos com ela até o fim pic.twitter.com/UxtJkRF0AE — matheus (@whomath) January 2, 2024