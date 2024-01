AgNews Fernanda Paes Leme exibe barriga de grávida em Fernando de Noronha com noivo Victor Sampaio

Fernanda Paes Leme aproveitou o primeiro dia do ano para se refrescar na praia. A apresentadora foi vista na Praia da Cacimba do Padre, em Fernando de Noronha, com o noivo Victor Sampaio, exibindo a barriga de grávida.



A atriz apareceu com um maiô vermelho do lado do noivo e foi possível ver o barrigão da gestação, anunciada em outubro de 2023.



Fernanda espera uma menina de Sampaio e já revelou o nome da filha . "Baby Mó agora tem nome: Pilar", contou ela na legenda de uma foto publicada em novembro do ano passado.