Reprodução/Instagram/Gustavo Lima MC Daniel vira alvo de críticas ao elogiar Bella Campos: 'Talarigem'

MC Daniel deu o que falar nas redes sociais ao comentar uma publicação de Bella Campos. O funkeiro foi alvo de críticas ao elogiar a atriz pouco tempo depois do fim do relacionamento breve com Yasmin Brunet e namoro com Mel Maia.

A artista publicou fotos de biquíni e acabou recebendo uma declaração do funkeiro. Na mensagem, ele ainda falou de MC Cabelinho, ex-namorado de Bella.





"Me desculpe, Cabelinho, mas essa mulher é muito linda", escreveu ele no X, antigo Twitter.

Não demorou muito para os internautas criticarem a atitude de Daniel. "Olha a talaricagem", disse um; "Ih, o talarico", declarou outro.

Vale lembrar que Bella Campos está solteira desde agosto de 2023, após o fim do relacionamento com MC Cabelinho.

