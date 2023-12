Reprodução/Instagram Jade Picon revela assédio em intercâmbio aos 15 anos: 'Foi traumático'

A influenciadora Jade Picon revelou ter sido vítima de assédio aos 15 anos em participação no programa "E Você?", da apresentadora Manuela Xavier. Na conversa, a ex-BBB relembrou a situação e refletiu sobre como o evento traumático mudou a forma de lidar com a intuição.



O caso teria acontecido em 2016, quando Jade realizava um intercâmbio na Inglaterra. A ex-BBB relembra ter sido perseguida por um homem suspeito.

"Um dia eu estava num intercâmbio, na Inglaterra, e ao voltar da escola, vi que tinha uma pessoa parada na frente do meu prédio. Eu estava com duas amigas. Estranhei essa pessoa e o fato dela esperar a gente entrar no prédio para nos seguir", disse a influenciadora, em trecho divulgado pela revista Marie Claire.

Jade diz ter tido uma intuição de que não era para entrar no local, apesar disso, não confiou totalmente no sentimento.

"A hora que vi o corredor e o elevador, eu falei ‘Cara, não entra’. Era como se algo me puxasse para trás. Parece que tudo ficou em slow motion. Achei que eu estava maluca", confessou.

Sem ter para onde escapar, Jade e as amigas foram assediadas no elevador e precisaram chamar as autoridades locais. "Não deu outra: a gente entrou, ele entrou e ele passou a mão na gente. Foi um terror. Chamamos a polícia. Foi bem caótico, traumático."

A ex-BBB revelou que o episódio foi determinando para ela mudar a relação com a própria intuição. "A partir desse dia, decidi: Eu nunca mais não vou me escutar. Todo o trauma é ruim, mas resolvi compreender o que aconteceu para tirar algo de bom, uma lição boa. Prefiro seguir acreditando no que não estou vendo do que pagar para ver", declarou.