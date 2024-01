Reprodução/Instagram Claudia Raia compartilha cliques do filho caçula se divertindo com presente dado por Gloria Pires

"Ano novo, brinquedo novo". Foi o que disse a mamãe Claudia Raia ao exibir o mais novo presente recebido pelo caçula, Luca. O bebê de dez meses de vida ganhou um mimo fofíssimo de uma de suas tias de consideração, a atriz Gloria Pires.

Nos Stories do Instagram, Claudia Raia encantou os seguidores ao compartilhar fotos do pequeno se divertindo com um andador dado por Gloria. "Minha tia Gloria Pires que me deu", escreveu a mamãe coruja, agradecendo à amiga.

A Irene de 'Terra e Paixão' (TV Globo) se derreteu com os registros. "Coisa linda da tia", disse ela. Vale mencionar que Claudia chegou a fazer uma participação especial na novela em outubro do ano passado, em seu retorno à TV após quatro anos afastada. Ela viveu a golpista Emengarda, mãe de Luigi (Rainer Cadete).

As duas atrizes são amigas de longa data. Próximo à estreia de sua aparição no folhetim das nove, Claudia deu uma entrevista ao gshow e comentou a relação com Gloria Pires: "Me ensinou tudo do meu primeiro filho [Enzo]. Amo ela e a família dela".

Além de Luca, a intérprete de Emengarda também é mãe de Enzo, de 26 anos, e Sofia, de 20, ambos do relacionamento com Edson Celulari. Já Luca é filho da atriz com Jarbas Homem de Mello, seu atual marido.