Reprodução/Instagram - 02.01.2024 Nattan anunciou afastamento dos palcos para cuidar da saúde

Após Nattan anunciar uma pausa nos shows para cuidar da saúde , famosos prestaram apoio ao cantor. Joelma, Psirico e Dennis DJ foram algumas das celebridades que comentaram o post, onde o artista divulga o afastamento.



"Meu amigo, saúde em primeiro lugar. Pare, se cuide e fique o tempo que precisar. Seus fãs estarão aqui te esperando e você vai voltar melhor ainda! Deus te abençoe! Feliz ano novo!", escreveu Joelma.



"Vai ficar tudo bem ! Deus existe e vai te abençoar, irmão!", comentou Psirico. "Melhoras amigo, se cuida", disse Dennis DJ.



O ator Silvero Pereira também prestou apoio: "Você é gigante e muito batalhador". Assim como a ex-BBB Larissa Tomásia: "Melhoras, Nattanzinho, Deus está a frente e estamos torcendo pela sua cura", declarou ela.



No vídeo divulgado, o cantor já tinha agradecido pelas mensagens de carinho dos fãs: "Muito obrigado por cada mensagem que me mandaram. Vocês foram minha força. Eu me agarrei em Jesus Cristo e depois em vocês".

"Vocês são muito importantes, meu combustível. Com certeza passaremos por essa juntos, porque o ano de 2024 é nosso! Feliz Ano-Novo. Que Deus abençoe. Um cheiro grande no coração", finalizou.