Reprodução Yasmin Brunet

Yasmin Brunet, 35, é uma das participantes cotadas para o Camarote do BBB 24. A influenciadora apareceu em listas de especulação e, após não se pronunciar sobre a situação, pode ter cometido um deslize ao deletar uma informação valiosa que indicaria que ela passou a virada do ano confinada.

Na madrugada desta segunda (1), a filha de Luiza Brunet revelou que havia passado o Ano Novo reclusa. Seus seguidores questionaram se ela estava se preparando para entrar no reality show da Globo, e então Yasmin deletou a publicação que fez no X (antigo Twitter).

"Amei passar meu Ano-Novo deitada", escreveu ela na publicação, apagada minutos depois.

A última foto que Yasmin compartilhou em seu Instagram foi no domingo (31). Ela posou com um traje típico para a virada do ano, um vestido de lantejoulas. Nos comentários das imagens, fãs da influenciadora fizeram questionamentos sobre sua passagem pelo BBB 24. Ela ignorou todos.

🚨AGORA: Após internautas encontrarem tweet antigo de Yasmin Brunet, afirmando que não gostava do BBB, a atriz excluiu a postagem. #BBB24 pic.twitter.com/b3tAR9VUxK — Central Reality (@centralreality) January 1, 2024

Na mesma investigação acerca do BBB, os fãs da influenciadora descobriram que ela já havia feito um tweet no passado falando mal do programa. No entanto, após a descoberta do tweet, ele também foi apagado logo em seguida. A postagem foi feita em janeiro de 2012, quando tinha 23 anos.

Além disso, recentemente a modelo também procurou pessoas que entendem de assuntos como diversidade e direitos dos LGBTQIA+ e negros, antes de entrar no BBB. A informação foi dada no Twitter pelo jornalista Muka.

🚨VEJA: Yasmin Brunet teria buscado por um coach que pudesse “mitigar a imagem impopular e burguesa que parte da sociedade enxerga nela”, além de ter aprendido sobre vários temas ligados à diversidade, para entrar no #BBB24 . A informação é do jornalista Muka. pic.twitter.com/zLFxTqgeJb — Central Reality (@centralreality) December 29, 2023

A equipe da filha de Luiza Brunet conseguiu fechar com alguns coaches, e ela tem tido aulas desde o início de dezembro.