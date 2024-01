Reprodução/Instagram - 01.01.2024 Luan Santana e Cristiano Ronaldo

O cantor Luan Santana ganhou um presente impressionante do jogador Cristiano Ronaldo para entrar 2024 com tudo. O jogador e Luan se encontraram em Portugal , onde o brasileiro passou o Réveillon a convite do português.

O sertanejo cantou na festa privada do jogador e também foi presenteado com um relógio de luxo, da grife Rolex, avaliado em R$ 432 mil.

Luan é presenteado durante uma conversa em que Cristiano comenta como está a nova vida na Arábia Saudita, onde joga no Al-Nassr.

"Você não fez isso, não... Pelo amor de Deus, cara. Você sabe que esse é o meu primeiro, né? Meu primeiro Rolex... Que momento! Das mãos do homem...", diz o cantor feliz.