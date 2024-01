Reprodução/Instagram - 01.01.2024 Gui Santana está em Handa, no Japão

O humorista Guilherme Santana, ex-Pânico e Escolinha do Professor Raimundo, descreveu os momentos de tensão durante terremoto no Japão .

Gui Santana está na cidade de Handa no país asiático para uma série de shows e disse estar "apavorado" ao presenciar um terremoto pela primeira vez. "Tô apavorado... Achei que fosse um trem passando aqui do lado [do meu hotel], mas era terremoto", contou aos seguidores nos stories do Instagram.

O humorista tomava banho quando "começou a balançar o prédio todo" por volta das 16h da tarde no país. Ele saiu do chuveiro e foi até a janela, quando acreditou ter sido apenas a passagem de um trem. Na sequência, desceu para saguão do hotel e foi informado de que se tratava de um terremoto.

Ele teve o apoio de uma família brasileira para entender o que estava acontecendo, incluindo alerta de tsunami para algumas regiões do país. "TV japonesa falando de terremoto e alerta de tsunami. Onda de 5 metros em outra região. Essa região onde estou, Handa, é perigoso de chegar o tsunami."

"Eu estou no Japão para uma pequena turnê de shows, estou aqui na cidade de Handa e eu senti muito o terremoto. Foi no dia primeiro, às 16h. Eu estava em um chuveiro, e começou a sacudir as paredes de um lado pro outro. Eu só segurava nas paredes, não entendia nada. Não sabia se era um trem, o hotel fica do lado de uma estação. Saí do chuveiro e fui pro quarto e vi tudo balançando e era terremoto mesmo, fiquei muito assustado... Há um risco de mais terremotos e também um tsunami, porém eu estou do outro lado do Japão. É um alerta muito grande", disse ele à rádio Massa FM.