Reprodução/Instagram - 01.01.2024 Leo Chaves será pai novamente

O cantor sertanejo Leo Chaves , que fez dupla musical com o irmão , Victor Chaves , está prestes a se tornar pai pela quarta vez. Nesta segunda (1), o artista usou as redes sociais para revelar que está à espera de mais um herdeiro, um menino, fruto de seu casamento de três anos com a designer de interiores Carolina Figueiredo.

Por meio de seu perfil no Instagram, ele dividiu a novidade com um registro fofíssimo. No clique, Leo está beijando a barriga da esposa, que usa um top para deixar o volume na região em evidência. Na legenda, eles se declararam ao pequeno: “Cordinha do coração”, escreveram na publicação.

Além disso, Carolina também incluiu um emoji de coração azul, e uma hashtag com o nome do menino, que se chamará Francisco. Nos comentários, os admiradores do casal vibraram com a novidade: “Que notícia maravilhosa! Que venha com muita bênção!”, disse um seguidor. “Felicidades infinitas aos três”, desejou outro fã.

Leo já é pai de Matheus, que está com 17 anos, Antônio, que tem 13, e o filho caçula, José, que está com oito anos. Os meninos são frutos do antigo relacionamento com a nutricionista Tatianna Sbrana, relação que durou 14 anos.