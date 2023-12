Edgar de Souza/AgNews - 31.12.2023 Ana Castela e Pabllo Vittar no Festival Virada Salvador





A capital baiana teve mais uma noite agitada com o Festival Virada Salvador, no sábado (30). A terceira noite do evento contou com shows de Ana Castela, Pabllo Vittar, Claudia Leitte, João Gomes, Leonardo, Xanddy Harmonia, entre outros artistas.







Ana foi a primeira a subir ao palco da Arena Daniela Mercury, na orla da Boca do Rio. A artista mais ouvida no Spotify Brasil em 2023 cantou os sucessos do ano e ainda apresentou "Cria Da Ivete", de Ivete Sangalo.

UM HIT É UM HIT! Após se declarar zamuri, Ana Castela canta “Cria da Ivete” no palco da Virada Salvador.



Maravilhosa! ♥️ pic.twitter.com/re6A7OEoOb — Ivete Sangalo News (@IveteSngNEWS) December 30, 2023





Leonardo também levou o sertanejo para o evento, com os hits da carreira. O piseiro foi representado por João Gomes. O cantor de 21 anos já havia se apresentado na última sexta-feira (29), quando foi prestigiado pela noiva , e voltou ao festival para mais um show.

Já Pabllo Vittar empolgou os fãs com uma performance repleta de coreografias para as músicas pop. A artista também rebolou ao receber o cantor O Kannalha para uma participação especial. Claudia Leitte deu continuidade no festival terceira noite, encerrada com um show de Xanddy Harmonia.

