Reprodução/ Instagram Viih Tube compara Réveillon antes e depois da maternidade em vídeo

Viih Tube usou as redes sociais para relembrar das últimas festas de Réveillon que teve antes de ter Lua, fruto do relacionamento da youtuber com Eliezer. Ela divertiu os fãs ao fazer a comparação com a nova rotina de maternidade.



No vídeo publicado pela influenciadora, há registros das festas que o casal costumava ir e das atividades que fazem, atualmente, com a filha.



"A virada tá diferente, e nem é meme 😂 Ps.: meu deusss tinha esquecido de como éramos apocalípticos kkkkkkkk", disse ela.